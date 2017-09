Eishockey: In 373 Partien wird der Champion gekürt

Wien. Saisonstarts zeigen in jeder Sportart stets zwei Momentaufnahmen: entweder jammern Trainer über die zu kurze Vorbereitung, fehlende Spieler oder das weiterhin nicht optimierte System, um damit der erwarteten Auftaktniederlage sicherheitshalber vorzubeugen. Oder sie bleiben stoisch ruhig wie etwa Serge Aubin von den Vienna Capitals, der das bei einem PR-Termin in Wien gekonnt vorlebte, von Impressionen und Fragen unbeeindruckt, ausnahmslos positive Erkenntnisse der Sommerpause, das Geschick der neu engagierten Eishockeyspieler und die mentale Stärke, mit der ein Titelverteidiger doch schließlich auf die Eisfläche zurückkehren muss, hervorhob. „Ich liebe Wien, die Liga ist schneller und besser geworden. Es gibt viele neue Spieler, aber die Capitals sind bereit.“

Dem Kanadier, 42, macht seine Arbeit in Kagran Spaß. Die Auftritte in der Champions Hockey League förderten zwar zuletzt nicht durchwegs erbauliche Ergebnisse zutage, das Aus steht bevor, sein wahres Interesse gilt aber ohnehin der Erste-Bank-Liga, seiner zweiten Saison als Capitals-Chef und der für ihn so erstrebenswerten Option, den Titel zu verteidigen. Leicht sei es nicht, auch elf andere Klubs – Laibach spielt in der zweiten Leistungsklasse, dafür kam Zagreb aus der KHL zurück – würden mit diesem Vorhaben zumindest starten, nach 44 Runden im heute anhebenden Grunddurchgang in die Playoffs (ab 9. März 2018) einzuziehen und nach maximal 373 Partien als neuer Champions gefeiert zu werden. Aubin ließ keinerlei Zweifel daran aufkommen, selbst Liga-internen Fan-Umfragen zum Trotz, die KAC im Vorteil wähnten, wer am Ende vorne sein wird. Natürlich, Wien.

Nödl ist Capitals-Captain

Eishockey ist ein Sport mit extrem hoher Fluktuation auf dem Spielersektor. Es ist zumeist ein Kommen und Gehen, selbst in diesem Punkt ist es heuer in Kagran anders. Mit dem 46-fachen NHL-Spieler Jerome Samson und Ex-Linzer Kyle Klubertanz wurden nur zwei neue Cracks verpflichtet. Tormann David Kickert (VSV), Jonathan Ferland und Collin Bowmann wurden abgegeben, der Rest der Meistertruppe gehalten. „Wir haben uns dort verstärkt, wo wir es tun müssen“, sagt Aubin, der selbst beteuert, nie daran gedacht zu haben, Wien vorzeitig zu verlassen.

Die heute in Szekesfehervar beginnende EBEL-Saison, für die eigens 3000 nicht im Handel erhältliche Pucks gefertigt wurden, bedeute für die Capitals jedoch eine seit 2005 und dem ersten Titel nicht mehr erlebte Ausgangslage: die Erwartungshaltung sei immens hoch, sagt Aubin. Vor allem auch deshalb, weil alle Playoff-Partien mit 4:0 gewonnen wurden. Von Prophezeiungen im Grunddurchgang halte der Kanadier jedoch gar nichts, erst ab den Playoffs beginne die echte Saison. Den Einwurf, dass es folglich bis dorthin ein Schaulaufen sei, wies er entschieden zurück. Jeder habe seine Rolle, Aufgabe und Position, nach Ferlands Abgang ist nun Ex-NHL-Spieler Andreas Nödl Kapitän.

TV, Stream und Computerspiel

Die Liga erlebt weiterhin einen Höhenflug, über eine Million Zuschauer waren vergangene Saison zu den Spielen gekommen. In Wien wurden 145.866 Zuschauer gezählt und der Vergleich entlockt dann selbst Aubin ein Staunen. Nur zwei Fußballvereine, Rapid und Sturm Graz, hatten mehr Besucher bei ihren 18 Heimspielen. Dem Erfolge tragen der Sponsor, der bis 2012 Namensgeber bleibt, und zwei TV-Sender (Servus TV, Sky), die jede Runde ein Livespiel übertragen Rechnung.

Auch das Ligamarketing selbst hat eine Offensive gestartet, sagt Manager Christian Feichtinger. Soziale Plattformen, Internet mit sonntags Livestreams (17.30 Uhr, servushockeynight.com) und Computerspiele würden den Wert seiner Liga unterstreichen. Dass Österreichs mit Ungarn, Italien und Tschechien gemeinsam bestrittene Liga Teil im neuen NHL-18-Spiel von EA Sports (xbox, Playstation) sei, würde dies sogar noch krönen.

1. Runde: Znojmo – Linz (18.30 h), Székesfehérvár – Capitals (18.45 h), KAC – Graz (19.15 h, Sky), VSV – Zagreb, Innsbruck – Bozen (je 19.15 h).