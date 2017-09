Wrestling-Legende Otto Wanz ist tot

Die österreichische Catcher-Legende "Big" Otto Wanz ist tot. Der Steirer starb am Donnerstag nach kurzer Krankheit im Alter von 74 Jahren, berichtet der ORF. Nach seiner Karriere als Boxer - Wanz war österreichischer Meister - wechselte er zum Catchen. Sein Debüt feierte er 1968. 1973 gründete er die Catch Wrestling Association (CWA) und veranstaltete im deutschsprachigen Raum große, mehrwöchige Turniere. Seine Turniere, die in Bremen und auch am Wiener Heumarkt stattfanden, erlangen weltweite Bekanntheit. Wanz war der einzige österreichische Wrestler, der in den USA Champion war (1982 bei der American Wrestling Association - AWA). Auch in Japan war er ein Star im Seilgeviert.

Otto Wanz wurde in den 80ern von der Zigarettenmarke Milde Sorte gesponsert. – (c) APA (Privat)

Otto Wanz stand mit Größen wie André the Giant im Ring. 1990 beendete Wanz seine Karriere im Ring. 1997 fand das letzte seiner Heumarkt-Turniere in Wien statt, 1999 sein letztes Catch-Turnier überhaupt. Später veranstaltete Wanz Strongman-Bewerbe in Österreich.

TV-Zusehern war er auch als Weltrekordhalter im Telefonbuch-Zerreißen ein Begriff.

(mtp.)