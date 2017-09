Golf: Wiesberger führt, dann kam Sturm

Bernd Wiesberger hat bei den KLM Open der Golf-Europa-Tour am ersten Tag vorerst die Führung übernommen. Der 31-Jährige spielte in Spijk eine 66er-Runde mit sieben Birdies und zwei Bogeys und lag gleichauf mit dem Engländer Richard Finch an der Spitze, als das Turnier wegen Sturms und überfluteter Fairways unterbrochen werden musste. Erst rund 30 Spieler hatten ihre Runde beendet.

