Darts: Österreicher Suljovic gewinnt sensationell Champions League

Mensur Suljovic feierte mit seinem Sieg bei der Champions League of Darts in Cardiff den größten Erfolg seiner Karriere. "The Gentle" gewann im Finale 11:9 gegen den Schotten Gary Anderson, die Nummer zwei der Welt, und ist nun der erste Österreicher einen Major-Titel (Professional Darts Corporation PDC). Für Suljovic, die Nummer sieben der Welt, war es die Premiere beim Turnier der besten Acht der Weltrangliste.

In der Gruppenphase hatte Suljovic unter anderem Peter Wright (SCO) und David Chisnall (ENG) bezwungen, im Halbfinale Raymond van Barneveld (NED). Für den Titel in Cardiff erhielt der 45-jährige Wiener 100.000 Pfund Preisgeld.

MENSUR SULJOVIC WINS THE @Unibet CHAMPIONS LEAGUE OF DARTS!



What a performance from the Austrian! His first TV title... 🎯#bbcdarts pic.twitter.com/NR4CcvOKrx — PDC Darts (@OfficialPDC) 17. September 2017

The moral of this story: never doubt yourself! pic.twitter.com/xDsiTFqNhG — BBC Sport (@BBCSport) 17. September 2017

