DTM: Auer beim Heimrennen in Lauerstellung

Spielberg. Die Ausgangslage im Saisonfinish der DTM könnte spannender nicht sein. Die Top Ten trennen vor dem Rennwochenende in Spielberg (1. Rennen 14.50 Uhr, live ORF Sport+, ServusTV) nur 39 Zähler. Angeführt wird das Klassement vor den abschließenden vier Rennen von Audi-Pilot Mattias Ekström, 39. Nur neun Punkte dahinter lauert der Österreicher Lucas Auer, 23, im Mercedes.

Theoretisch ist es sogar noch für 16 der 18 Fahrer möglich, den Titel zu erobern. 112 Punkte sind in Spielberg und am Hockenheimring zu vergeben, wobei Rennsiege 25 und Qualifying-Bestzeiten drei Zähler wert sind. Auch auf die Hersteller sind die Topplatzierungen in der Zwischenwertung gleichmäßig verteilt. Audi hat vier, BMW und Mercedes je drei Piloten unter den besten zehn.

Die besten Karten auf seinen dritten DTM-Gesamtsieg hat Routinier Ekström, kurioserweise, ohne einen Saisonsieg gefeiert zu haben. Der Schwede dürfte auch von der kürzlich erfolgten Abschaffung der Performance-Gewichte profitieren. Schließlich waren es die Audi-Teams, die zuletzt die meisten Kilos draufpacken mussten. Auch für Mercedes bringt das Ende der Regelung Vorteile, negative Auswirkungen könnte es für BMW geben.

Formel-1-Tür vorerst zu

Herausforderer Auer spricht nach der Abschaffung der Zusatzgewichte von einem Neustart. „Das Wochenende ist vorentscheidend für die Meisterschaft, und das Feld ist extrem eng. Die drei Saisonsiege bisher waren schön, aber das reicht nicht“, weiß der 23-Jährige. Der Heimvorteil in Spielberg kommt ihm gelegen, schon 2012 feierte er in der Deutschen Formel 3 hier einen Heimsieg.

Das Thema Formel 1 hat der Neffe von DTM-Chef Gerhard Berger zumindest für die kommende Saison abgehakt, nahezu alle Cockpits sind vergeben. Mit den Testfahrten für Force India Anfang August auf dem Hungaroring sei ein Traum in Erfüllung gegangen, hatte Auer erklärt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2017)