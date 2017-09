Golf: US-Amerikaner Thomas gewinnt FedEx-Cup

Justin Thomas hat am Sonntag beim Finalturnier der PGA-Tour in Atlanta einen 10-Millionen-Dollar-Scheck eingespielt. Dank des zweiten Platzes, einen Schlag hinter dem Tour-Debütanten Xander Schauffele, sicherte sich der 24-jährige US-Amerikaner diese mit dem Tour-Gesamtsieg verbundene Prämie.

Thomas hatte heuer mit dem Gewinn des PGA-Championships seinen ersten Major-Titel erobert, beim Saisonfinale fing er den in der Gesamtwertung (FedEx-Cup) führenden British-Open-Champion Jordan Spieth noch ab. Spieth landete am Sonntag an der siebenten Stelle. Der Tour-Gesamtsieger von 2016, der Nordire Rory McIlroy, hatte sich nicht für das Saisonfinale der besten 30 qualifiziert.

Ergebnisse PGA Tour Championship Atlanta (8,75 Mio. Dollar): 1. Xander Schauffele (USA) 268 (69-66-65-68) - 2. Justin Thomas (USA) 269 (67-66-70-66) - 3. Russell Henley (USA) 270 (67-71-67-65) und Kevin Kisner (USA) 270 (68-68-64-70)

Schlusswertung PGA Tour 2017: 1. Justin Thomas (USA) 3.000 Punkte (Bonus 10 Mio. Dollar) - 2. Jordan Spieth (USA) 2.340 (3 Mio.) - 3. Xander Schauffele (USA) 2.151 (2 Mio.) - 4. Dustin Johnson (USA) 1.720 (1,5 Mio.) - 5. Jon Ram (ESP) 1.620 (1 Mio.)

Golf-Weltrangliste vom 25.9.: 1. (Vorwoche 1.) Dustin Johnson (USA) 11,94 Durchschnittspunkte - 2. (2) Jordan Spieth (USA) 10,46 - 3. (3) Hideki Matsuyama (JPN) 8,93 - 4. (4) Justin Thomas (USA) 8,54 - 5. (5) Jon Rahm (ESP) 7,87 - 6. (8) Rory McIlroy (NIR) 6,58 - 7. (6) Jason Day (AUS) 6,58 - 8. (7) Rickie Fowler (USA) 6,54. Weiter: 36. (35) Bernd Wiesberger 2,99 - 452. (444) Martin Wiegele 0,40 - 596. (591.) Lukas Nemecz 0,26

