„Herz eines Athleten“: Lauf in ein neues Leben

Rio de Janeiro. Im Ziel brach Ivonette Balthazar in den Armen ihrer Tochter und der Enkelkinder in Tränen aus. Für die anderen Teilnehmer war es ein einfacher 3-km-Lauf entlang der Copacabana in Rio de Janeiro, für die 67-Jährige aber der Weg in ein neues Leben. Seinen Anfang nahm er am 15. August 2016, die Brasilianerin bezeichnet diesen Tag längst als ihren zweiten Geburtstag. Damals zelebrierte Rio die Olympischen Spiele, als gegen 17.30 Uhr ihr Telefon klingelte und sie sich wenig später zur dringend benötigten Herztransplantation einfand.

Über den Spender erfuhr Balthazar erst im Nachhinein aus den Medien: Stefan Henze, 35, deutscher Kanu-Slalom-Trainer, bei einem Autofunall ums Leben gekommen. „Ich war bereit zu sterben. Dann habe ich ein goldenes Herz bekommen“, erinnert sich die Seniorin zurück. Nach einem Infarkt war die Leistung ihres eigenen Herzens auf 30 Prozent gesunken, sie bereits sehr schwach und ohne große Hoffnung, denn in Brasilien sind Organspenden selten. Henzes Familie aber stimmte der Entnahme von Herz, Leber und beiden Nieren zu und rettete damit vier Menschenleben.

Seit einem Jahr schlägt in Balthazars Brust das „Herz eines Athleten“, wie sie betont, und hat ihr Perspektiven und Kraft gegeben. „Das Rennen ist eine Herausforderung für mich – und für ihn“, sagte sie vor dem Start, denn mit ihrem Spender fühlt sie sich verbunden. In Gedanken ist die fünffache Großmutter oft bei Henze und dessen Familie. „Wenn ich allein bin, lege ich meine Hand aufs Herz und denke: Er hat mich zurück ins Leben gebracht.“ Zu gern würde Balthazar der Familie des Verstorbenen persönlich danken, doch sie weiß, dass ihr Glück eine Kehrseite hat. „Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Familie, die weint.“ (swi)

