Wada suspendiert französisches Doping-Labor

Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat das französische Kontroll-Labor in Chatenay-Malabry vor den Toren von Paris vorläufig suspendiert. Das teilte die Wada am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Grund für die Maßnahme waren "analytische Probleme". Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen mit Steroiden verunreinigte Proben von Bodybuildern die Ursache des Problems sein.

Das Kontroll-Labor darf seine Arbeit erst nach einer erneuten Überprüfung durch die Wada wieder aufnehmen. Im vergangenen Jahr wurden in der Einrichtung etwa 13.500 Dopingproben untersucht. Die Proben, die aktuell noch in der Nähe von Paris lagern, sollen vorläufig in einem anderen Labor untersucht werden. "Damit soll die qualitativ hochwertige Probenanalyse sichergestellt werden", hieß es in einer Mitteilung der WADA.

(APA/dpa/AFP)