Golf: Wiesberger startet durchwachsen in British Masters

Golfprofi Bernd Wiesberger ist durchwachsen in das British Masters in Newcastle gestartet. Der Burgenländer spielte am Donnerstag beim mit 3,4 Millionen Euro dotierten Turnier der Europa-Tour eine 70er-Par-Runde. Damit belegte der Vorjahreszweite mit sieben Schlägen Rückstand auf das Spitzenduo George Coetzee (RSA) und Tyrrell Hatton (GBR) nur den geteilten 70. Zwischenrang.

(APA)