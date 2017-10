Darts: Suljovic gewinnt erstmals Players-Championship-Turnier

Österreichs Darts-Aushängeschild Mensur Suljovic hat am Samstag in Dublin sein erstes Players-Championship-Turnier gewonnen. Im Finale setzte sich "The Gentle" 6:4 gegen Stephen Bunting durch. Auf dem Weg dorthin eliminierte der 45-Jährige unter anderen den Weltranglistenersten Michael van Gerwen aus den Niederlanden. Zuletzt hatte Suljovic sensationell die Champions League of Darts gewonnen.

(APA)