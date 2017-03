Formel 1: Und niemand will der Favorit sein

Testfahrten sagen nichts aus, und die neuen Formel-1-Autos machen mehr Spaß. So weit boten die Kernaussagen der Topfahrer bei den ersten offiziellen Medienterminen vor dem Saisonstart am Sonntag in Melbourne nichts Überraschendes. Nur einer wollte nicht in den Tenor einstimmen: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton bezeichnete erneut die bei den Tests starken Ferraris als derzeit stärkste Kraft.

Hamilton beharrte auf seiner Einschätzung, die er schon während der Wintertests in Montmelo geäußert hatte. "Ferrari sind die Schnellsten im Moment, sie sind klar der Favorit", sagte der Brite angesichts der Bestzeiten der Scuderia in der Vorbereitung. In Richtung von Ferrari-Star Sebastian Vettel meinte er, dass dieser versuche, den sonst entstehenden Hype unter Kontrolle zu halten.

Der angesprochene Vettel konnte mit diesem Urteil wenig anfangen. Er sieht nach wie vor die "Silberpfeile" in der Pole Position. "Mercedes war in den letzten drei Jahren in einer sehr, sehr starken Form. Es ist klar, dass sie der Favorit sind, für alle von uns", betonte der Deutsche. Die neuen Chassis-Regeln würden daran nichts ändern.

Vettel: "Testzeiten sind nicht so wichtig"

"Testzeiten vor der Saison sind nicht so wichtig. Es zählt viel mehr, was wir von hier an zeigen", hielt Vettel fest. "Wir werden natürlich das Beste versuchen, um im Laufe des Jahres aufzuholen. Inwieweit uns das gelingt, werden wir sehen."

Einen engen Titelkampf zwischen mehreren Kontrahenten würde Hamilton jedenfalls begrüßen, in der jüngeren Vergangenheit hatte er es hauptsächlich mit seinem Teamkollegen Nico Rosberg zu tun. "Mehr Teams und mehr Autos, die vorne um Siege kämpfen - das ist, was den Rennsport ausmacht. Ich hoffe, das wird der Fall sein", sagte der dreifache Weltmeister und Vize-Champion 2016. "Die Regeländerungen machen es interessanter", bemerkte Hamilton. "Ich habe die Fans noch nie so gespannt vor einer Saison erlebt, weil sie nicht wissen, wo die Autos und die Teams stehen."

Lokalmatador Daniel Ricciardo versteht die Rufe nach mehr Spannung an der Spitze. "Als Red Bull dominiert hat, wollten die Leute auch, dass jemand anderes gewinnt. Das ist logisch, auch wir Fahrer, die nicht in einem Mercedes sitzen, wollen das ändern", sagte der Red-Bull-Pilot.

Neue Autos kommen gut an

Was das Fahrgefühl in den neu konzipierten Boliden betrifft, herrscht weitgehend Übereinstimmung. "Die Autos sind schneller, als die, die wir letztes Jahr hatten. Es ist eine große Herausforderung, aber wir sind Athleten, und die Formel 1 sollte der physisch anstrengendste Sport sein, das war in den vergangenen Jahren nicht der Fall", erklärte Hamilton.

Die Teamchefs und Regelhüter hätten eine guten Job gemacht, meinte Vettel. "Was uns ein gutes Gefühl gibt, sind die Kurvengeschwindigkeiten, und da sind wir wieder auf dem Level, wo wir wahrscheinlich vor zehn Jahren waren, vielleicht sogar ein bisschen schneller", sagte er. "Es ist schön, die schnellsten Autos zu fahren, die man je gefahren ist." Die Wagen mit breiteren Reifen und revidierter Aerodynamik würden mehr Spaß machen, befand auch Ricciardo. "Die Fans an diesem Wochenende hier werden die schnelleren Kurvengeschwindigkeiten definitiv sehen", wusste er.

"Es ist ein guter Schritt vorwärts, nicht nur für uns, sondern auch für die Fans auf der Tribüne und vor dem Fernseher, was das Spektakel angeht", sagte McLaren-Pilot Fernando Alonso. "Nur wenn man sieht, dass die Autos neben einem etwas schneller sind, macht es das ein bisschen weniger lustig."

(APA)