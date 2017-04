Button ersetzt Alonso in Monaco

Jenson Button wird beim Formel-1-Grand-Prix von Monaco den beim Indy 500 startenden Stammfahrer Fernando Alonso im McLaren-Honda ersetzen. Das gab der Rennstall am Freitag vor dem Großen Preis von Bahrain bekannt. "Ich könnte an keinen besseren Ort für meine Rückkehr denken als meinen Wahl-Heim-Grand-Prix: Monaco", sagte der Brite laut einer Mitteilung.

"Ich habe das Rennen schon einmal gewonnen, 2009, und es ist einer meiner absoluten Lieblingskurse", wurde Button weiter zitiert. Der 37-Jährige hatte nach der Saison 2016 seinen Abschied verkündet und ist seitdem Entwicklungsfahrer bei McLaren. Der zweiter Platz im Cockpit ging an den Belgier Stoffel Vandoorne.

Der Spanier Alonso hatte vor wenigen Tagen bekanntgegeben, heuer für McLaren-Honda und den Rennstall von Michael Andretti am Indycar-Rennen in Indianapolis teilzunehmen. Die Traditionsveranstaltung findet an demselben Tag wie der Monaco-Grand-Prix, dem 28. Mai, statt.

Button hatte den Formel-1-Klassiker im Fürstentum 2009 gewonnen, im selben Jahr wurde er für den Rennstall von Ross Brawn auch Weltmeister. "OK, ich sehe ein, dass wir keine realistische Chance haben, meinen Sieg von 2009 zu wiederholen. Aber ich denke, wir werden die Möglichkeit haben, WM-Punkte zu machen", erklärte Button.

