Vettel startet in Sotschi von der Pole Position

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat am Samstag in Sotschi die Pole-Position-Serie von Mercedes nach 18 Rennen durchbrochen. Der Deutsche fuhr im Qualifying für den Grand Prix von Russland am Sonntag (14 Uhr MESZ/live ORF eins) knapp vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen (+ 0,059 Sek.) Bestzeit.

Aus der zweiten Reihe startet das Mercedes-Duo Valtteri Bottas (0,095) und Lewis Hamilton (0,573).

Der aktuelle WM-Spitzenreiter Vettel schaffte es erstmals seit Singapur 2015 auf die erste Startposition. Vor ihm stand zuletzt mit dem Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo im Vorjahr in Monaco ein Nicht-Mercedes-Fahrer auf der Pole Position. Von 2014 bis dato hatten die Silberpfeile 59 von 62 möglichen Poles erobert.