Lucas Auer gewinnt erstes DTM-Rennen

In seiner Saison-Vorschau hat der Österreicher Lucas Auer angekündigt, dass er in der DTM so schnell wie möglich ganz ankommen möchte. Gesagt, getan. Der 22-jährige Tiroler, ein Neffe des neuen DTM-Bosses Gerhard Berger, gewann am Samstag das Auftaktrennen der neuen Saison in Hockenheim. Es war sein insgesamt zweiter DTM-Sieg.

Mercedes-Pilot Auer siegte nach einem packenden Zweikampf auf dem Hockenheimring vor BMW-Fahrer Timo Glock. Dritter wurde nach einer gewagten Boxenstrategie Mike Rockenfeller im Audi. "Ich bin fertig, das war mein härtestes Rennen. Ich bin sehr happy, dass es so geendet hat. So ein Sieg macht richtig Spass, wenn man ihn sich richtig erkämpfen muss", freute sich Auer.

Der von der Pole Position gestartete Auer übernahm mit der Maximalpunktzahl von 28 Zählern auch die Gesamtführung im Deutschen Tourenwagen Masters. Titelverteidiger Marco Wittmann musste sich im BMW mit Rang zehn begnügen. Das zweite Saisonrennen geht am Sonntag am gleichen Schauplatz in Szene.

In Spa-Francorchamps gelang Lotus-Pilot Rene Binder in der Formel V8 im vierten Saisonlauf der erste Podestplatz. Der 25-jährige Tiroler belegte hinter dem Russen Matewos Isaakjan Rang zwei.

Ergebnis DTM Hockenheimring/1. Rennen (36 Runden a 4,574 km/164,664 km):

1. Lucas Auer (AUT) Mercedes-AMG C63 57:23,598 Min. - 2. Timo Glock (SUI) BMW M4 DTM +1,942 Sek. - 3. Mike Rockenfeller (SUI) Audi RS 5 DTM 3,351

(APA)