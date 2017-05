Auer Führender der DTM-Wertung

Im Tourenwagen-Motorsport zählt nur eines: Ausdauer. Wer länger schneller fahren kann, ist am Ende immer vorne. Doch im richtigen Augenblick den Gegner auszubremsen bzw. ein Highspeed-Überholmanöver zu landen, das gelingt nur Könnern. Lucas Auer, 22, ist seit zwei Jahren in der DTM unterwegs, mit Mercedes tritt er diese Saison groß auf und liegt nach den ersten zwei Rennen in Hockenheim an der Spitze der Gesamtwertung. Der Tiroler und Neffe von DTM-Chef Gerhard Berger feierte am Samstag seinen zweiten Sieg, am Sonntag wurde er Vierter.

Audi-Fahrer Jamie Green gewann zweite Saisonrennen im Deutschen Tourenwagen Masters, der britische Routinier kam mit den schweren Verhältnissen (Regen) am besten zurecht. Es ist sein 14. Sieg.

Die nächsten beiden Rennen bestreitet die DTM in zwei Wochen auf dem Lausitzring.

