Formel 1: Mercedes fährt im Monaco-Training hinterher

Mit einer Fabelrunde hat sich WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel die Tagesbestzeit beim Formel-1-Training in Monaco gesichert. Der deutsche Ferrari-Pilot verwies am Donnerstag in Monte Carlo den Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo (AUS) mit fast einer halben Sekunde Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen.

Der WM-Zweite Lewis Hamilton, im ersten Training noch Schnellster vor Vettel, musste sich am Nachmittag mit Rang acht begnügen. Deutlich schneller als der Mercedes-Star waren Daniil Kwjat und Carlos Sainz Jr. in ihren Toro-Rosso-Boliden auf den Rängen vier und fünf.

(APA)