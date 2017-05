Formel 1: Vettel triumphiert in Monaco

Nach 16 Jahren hat die Durststrecke von Ferrari in Monaco ein Ende gefunden. Sebastian Vettel triumphierte beim Grand Prix im Fürstentum vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen und Daniel Ricciardo (Red Bull) und sorgte dafür, dass wie beim letzten Erfolg der Scuderia durch Michael Schumacher 2001 nach der deutschen Hymne für den Fahrer die italienische für das Team erklang. „Das ist unglaublich“, frohlockte Vettel, nachdem er zum zweiten Mal in seiner Karriere nach 2011 in der Fürstenloge den Champagner öffnen durfte. „Es war ein intensives Rennen, ich musste geduldig bleiben.“

Überholen ist auf dem Stadtkurs schließlich so gut wie unmöglich, die Entscheidung fiel daher auch heuer in der Box: Räikkönen wurde zwei Runden vor Vettel zum Reifenwechsel beordert, der Deutsche legte auf alten Pneus mit der schnellsten Runde vor und kam nach seinem Stopp in der 40. Runde schließlich 1,5 Sekunden vor dem Finnen zurück auf die Strecke. Entsprechend bitter fiel Räikkönens Resümee aus: „Der zweite Platz fühlt sich nicht super an. Ich hätte mir mehr gewünscht.“

Wochenende zum Vergessen für Mercedes

Mercedes wird das Wochenende schnellstmöglich abhaken wollen. Nach den Patzern in Training und Qualifying stand am Ende für die Silberpfeile Rang vier durch Valtteri Bottas bzw. sieben durch Lewis Hamilton zu Buche. Der Brite hatte nach dem Start von Platz 13 noch das Maximum herausgeholt, doch der WM-Rückstand auf Vettel wuchs auf 25 Punkte an.

Jenson Button war bei seinem Comeback in der Formel 1 sowohl für den Lacher des Tages verantwortlich, als auch in die Schrecksekunde verwickelt. Als der beim Indy 500 weilenden Fernando Alonso, dessen Cockpit der Brite übernahm, ihn per Live-Funkschaltung darum bat, auf sein Auto aufzupassen, antwortete dieser keck: „Ich werde auf deinen Sitz pinkeln.“ In der 60. Runde touchierte der vom letzten Platz gestartete Button dann den Sauber von Pascal Wehrlein, der daraufhin abhob und in die Leitplanke krachte. Der Deutsche blieb zum Glück unverletzt.

(red)