Formel 1: Marko droht mit Red-Bull-Ausstieg

Red-Bull-Berater Helmut Marko hat seine Kritik am aktuellen Motorkonzept in der Formel 1 erneuert. Der Steirer fordert eine weniger komplexe, lautere und billigere Lösung als den derzeit vorgeschriebenen 1,6-Liter-V6-Hybridantrieb. Falls die "unsinnige Power-Unit-Formel" ab 2021 beibehalten wird, könnte das Ende von Red Bull in der Formel 1 vorgezeichnet sein, sagte der ehemalige Grand-Prix-Pilot.

"Das Reglement ist falsch für die Formel 1", ließ Marko keinen Zweifel. Es brauche einen Motor, "der einfach sein muss, vom Sound her lauter, und die Kosten dürfen zehn Millionen Dollar nicht übersteigen". Derzeit wird hinter den Kulissen über die Antriebseinheit der Zukunft diskutiert und damit über eine Revision des Standards, der 2014 eingeführt wurde. Die Frage, ob es für Red Bull ein Grund wäre, das Formel-1-Engagement zu beenden, wenn alles beim Alten bleibt, bejahte er unmissverständlich.

"Seit dieses Motorenreglement in Kraft ist, ist es drastisch bergab gegangen. Mit 2014 sind die Einschaltziffern und Zuschauerzahlen alle zurückgegangen", betonte Marko gegenüber der APA - Austria Presse Agentur. Seiner Meinung nach will das Publikum eine einigermaßen durchschaubare Technologie und einen kernigen Sound und braucht den Fahrer als Identifikationsfigur.

"Das ist eine unglaubliche technische Leistung, die aber beim Publikum nicht ankommt und den Fahrer in den Hintergrund stellt. Das sind die Ingenieure, die das schaffen", kommentierte Marko das Zusammenspiel von sechs unterschiedlichen Systemen der Power Unit: Verbrennungsmotor (ICE), Motor-Generator-Einheit für kinetische Energie (MGU-K), Motor-Generator-Einheit für Hitzeenergie (MGU-H), Energiespeicher (ES), Turbolader (TC) und Steuerelektronik (CE). "Da brauchst du ja acht Leute, dass das startet, und ohne die entsprechenden Informationen aus der Box fährst du nicht."