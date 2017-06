Alonso: Sieg-Ultimatum an McLaren bis September

Fernando Alonso deutete an, seine Zeit bei McLaren-Honda nach dieser Saison zu beenden. "Wenn wir vor September, wenn ich die Entscheidung treffen will, nicht gewinnen, werde ich nicht bleiben." Dass das britische Traditionsteam bis dahin ein Rennen gewinnt, erscheint praktisch ausgeschlossen.

Was Alonso dann machen will, ließ er offen. Jüngst hatte er mit einem starken Auftritt beim legendären Indy 500 für Aufsehen gesorgt. Sein Ziel ist es aber eigentlich, nach seinen WM-Titeln 2005 und 2006 noch einmal in der Formel 1 erfolgreich zu sein.