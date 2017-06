MotoGP: Nächster Angriff auf Viñales

Mit dem WM-Klassiker von Assen wird heute (13 Uhr, live ServusTV) das enge Rennen an der Spitze der MotoGP-Klasse fortgesetzt. Der spanische Yamaha-Pilot Maverick Viñales verteidigt in den Niederlanden seinen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Italiener Andrea Dovizioso. Der Ducati-Fahrer peilt nach den jüngsten Siegen in Mugello und Montmelo seinen dritten Saisonerfolg an.

Die Pole Position sicherte sich jedoch überraschend der Franzose Johann Zarco. „Einfach fantastisch! Wenn du deinen Namen an der Spitze findest, ist das toll“, jubelte der Yamaha-Pilot, der erstmals in seiner Karriere vom ersten Startplatz aus ins Rennen gehen wird. Die Reihe komplettieren Marc Marquez und Danilo Petrucci, WM-Leader Viñales folgt nur an elfter Stelle.

(red)