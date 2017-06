Rossi nach Sieg in Assen WM-Dritter

Der neunfache Weltmeister setzte sich am Sonntag in Assen auf seiner Yamaha in einem turbulenten Rennen knapp vor seinem Landsmann Danilo Petrucci (Ducati) durch. Dritter wurde Weltmeister Marc Marquez (Honda) aus Spanien. Für Rossi war es der zehnte Sieg in seiner Karriere in Assen.

Der 38-jährige Rossi verbesserte sich in der WM-Wertung auf Platz drei. Spitzenreiter Maverick Vinales stürzte auf seiner Yamaha, Andrea Dovizioso (Ducati) übernahm mit Platz fünf die Führung im Gesamtklassement. Pol Espargaro holte mit Platz elf das bisher beste Ergebnis für das österreichische KTM-Team.

(APA)