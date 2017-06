Formel 1: Zwietracht im WM-Zweikampf

Baku/Wien. Was ist in der Formel 1 nicht alles über Imagewandel, Marketingmaßnahmen und Social-Media-Kampagnen diskutiert worden, um den Jahren der Langeweile ein Ende zu setzen. In Baku hat die Königsklasse selbst die Lösung demonstriert und mit Überholmanövern, Zusammenstößen und einem Überraschungspodest Spannung in Reinkultur geboten. Vor allem aber werden wieder große Emotionen gelebt, das Duell zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel hat die Gemüter der Fans und insbesondere der Protagonisten erhitzt.

„Jeder hat eindeutig gesehen, was passiert ist. Die ganzen Jungs in den anderen Serien schauen zu uns auf, als Weltmeister gehen wir als Vorbilder voraus – und dieses Verhalten erwartet man nicht von einem mehrmaligen Champion“, kritisierte Hamilton und forderte den WM-Spitzenreiter heraus: „Er soll aus dem Auto aussteigen.“ Vettel war in der Safety-Car-Phase auf den Briten aufgefahren, ließ anschließend seinem Unmut über dessen vermeintlich absichtliche Bremsung freien Lauf und vollzog schließlich in Form eines Seitenhiebs selbst Rache.

„Ich wollte ihm zeigen, dass man das nicht tut. Wir sind Männer und nicht im Kindergarten“, rechtfertigte sich der Deutsche und kündigte ein klärendes Gespräch an. „Er hat nicht einmal meine Nummer“, ätzte Hamilton und warf dem Kontrahenten Charakterschwäche vor: „Wir wissen, dass sich in schwierigen Zeiten das wahre Gesicht zeigt. Ich möchte die WM jedenfalls auf die richtige Art und Weise gewinnen.“

In der Mercedes-Chefetage gingen ob der verlorenen Siegchance ebenfalls die Wogen hoch, in der WM-Wertung liegt Hamilton 14 Punkte zurück. „Jetzt sind die Handschuhe weg“, sagte Teamchef Toto Wolff, noch schärfere Worte fand Aufsichtsratschef Niki Lauda: „Eines Tages wird auch Lewis ihn treffen. Aber nicht mit dem Auto, sondern mit den Fäusten.“ Zurückhaltender gab sich Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene: „Einige Entscheidungen waren unklar und nicht zu unserem Vorteil.“

FIA verhängt Strafpunkte

Selbst italienische Medien sprachen von einer „Kamikaze-Aktion“ Vettels und zogen Vergleiche mit Zidanes Kopfstoß gegen Materazzi. Für die FIA ist die Schuldfrage jedenfalls eindeutig: Die Telemetriedaten belegen, dass Hamilton vor dem Crash nicht mehr als in den Runden zuvor gebremst hat.

Neben der Zeitstrafe im Rennen wurde Vettel mit drei Strafpunkten belegt. Der Deutsche hält damit bei neun Zählern und könnte im Fall eines Vergehens in Spielberg (9. Juli) mit einer Rennsperre belegt werden. Für viele fällt die Sanktion zu milde aus, so meinte Ex-Champion Damon Hill: „Wenn du so was im Straßenverkehr machst, wirst du verhaftet.“

Ob Hamilton gegen Vettel das Potenzial zum Kultduell hat, wird die Zeit zeigen. Mansell gegen Piquet, Prost gegen Senna oder Lauda gegen Hunt – persönliche Fehden großer Rennfahrer verliehen dem Sport stets besondere Strahlkraft. Dem Zweikampf zwischen Hamilton und Nico Rosberg im Vorjahr haftete zu viel Stallgeruch an, zumal der deutsche Weltmeister als ruhiger Charakter nicht für den öffentlichen Zweikampf gemacht war. Auch Vettel ist im Vergleich mit Hamilton der deutlich introvertiertere Typ, einmal im Cockpit aber zieht der viermalige Weltmeister nicht mehr zurück, das musste einst bei Red Bull Ex-Kollege Mark Webber lernen.

Die gegenseitigen Wertschätzungsbekundungen haben jedenfalls ihr Ende gefunden, für Wolff ist es das logische Resultat des knappen WM-Duells. „Ab einem bestimmten Zeitpunkt können die Besten im Kampf um den Titel eben nicht mehr Freunde sein“, so der Wiener. „Sie sind beide Krieger, die Formel 1 braucht Rivalität, und womöglich haben wir die Grenzen des Respekts gesehen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2017)