Formel 1: Teenager als Rennfahrer

Vogelgezwitscher, auf einer Wiese grasende Kühe, blauer Himmel, eilig vorbeilaufende Mitarbeiter diverser Teams, sich bereits am Vormittag um die besten Positionen im Fahrerlager drängende TV-Teams und Piloten, die stillschweigend in ihre Motorhomes huschen: Spielberg präsentiert sich am ersten Tag des Formel-1-Spektakels immer von seiner idyllischsten Seite. Es ist der Ruhetag vor dem Ansturm, der heute mit den ersten Trainings beginnt, Samstag mit dem Qualifying durchstartet und am Sonntag mit dem 30. Grand Prix von Österreich (jeweils ab 14 Uhr, live ORF eins, Sky, RTL) seinen Abschluss findet. 140.000 Tickets sollen verkauft worden sein, der Campingplatz, zumeist der einzig wahre Indikator für Motorsportevents, schien allerdings noch verdächtig leer.

("Die Presse", Printausgabe 7.7.2017)