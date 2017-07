„Niki Lauda sagt, ich soll weniger bremsen“

Die Presse: Sie fahren für Mercedes, sind WM-Dritter, haben bereits einen GP gewonnen in dieser Saison, für Sie muss eigentlich gerade ein Traum in Erfüllung gehen?



Valtteri Bottas: Ein Traum, das ist es für mich definitiv. Das ist aber auch der Traum jedes Rennfahrers, mitzufahren allein genügt doch nicht. Ich will gewinnen! Und Champion zu werden, deshalb steigst du doch in den Rennwagen. Mercedes gibt mir diese Chance, ich kann mich entwickeln und das erfüllt mich mit Stolz.



Wie haben Sie reagiert, als Sie von Rosbergs Rücktritt erfahren haben?

Ich war ungefähr eine Minute lang irritiert . . .