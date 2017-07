Spielberg: Bottas rast zur Pole Position

Valtteri Bottas startet am Sonntag in Spielberg von der Pole Position in den Formel-1-Grand-Prix von Österreich. Der 27-jährige Mercedes-Pilot markierte am Samstagnachmittag mit 1:04,251 Minuten Bestzeit knapp vor WM-Leader Sebastian Vettel im Ferrari (+0,042 Sek.). Lewis Hamilton (+0,173), der in der WM 14 Punkte hinter Vettel Zweiter ist, landete nur auf Platz drei.Da aber das Getriebe im Mercedes des Vizeweltmeisters vorzeitig getauscht worden ist, verliert der 32-jährige Brite in der Startaufstellung fünf Plätze.

Hamilton wird damit am Sonntag somit nur als Achter in den neunten WM-Lauf der Saison starten. Von seiner Rückversetzung profitieren auch die Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo (0,645) und Max Verstappen (0,732), die hinter Kimi Räikkönen (Ferrari/0,528) auf die Ränge fünf und sechs kamen.

Für Bottas ist es die zweite Pole Position nach dem Rennen in Bahrain in diesem Jahr.

Geheimhaltung bei Mercedes aus taktischen Gründen

Laut Mercedes habe man aus taktischen Gründen den vorzeitigen Getriebewechsel im Auto von Lewis Hamilton so lange wie möglich geheim gehalten. „Wir haben schon am Sonntag nach dem Grand Prix in Baku gewusst, dass ein Zahnrad im Getriebe beschädigt ist“, gestand Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Hätte man die Information vor der offiziellen Mitteilung durch den Internationalen Automobilverband (FIA) am Freitagabend kommuniziert, dann hätte man der Konkurrenz vorzeitig einen Vorteil verschafft.

Auch Hamilton selbst sei bereits vor der Ankunft in Spielberg darüber informiert worden, dass das Getriebe getauscht wurde und der Brite damit in der Startaufstellung am Sonntag fünf Plätze verlieren werde.