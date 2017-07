Luas Auer bestreitet F1-Test

Der Österreicher Lucas Auer wird Formel-1-Testfahrten für Force India absolvieren. Der 22-jährige Tiroler, der aktuell um den Meistertitel im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) kämpft, wird für den Rennstall am 1. und 2. August nach dem Großen Preis von Ungarn in Mogyorod im Rahmen des Young Driver Test im Einsatz sein. Das bestätigte Force India am Dienstag in einer Aussendung.

Auer, ein Neffe der Formel-1-Ikone Gerhard Berger, hat in dieser Saison bisher für Aufsehen in der DTM gesorgt. Der Mercedes-Pilot gewann in Hockenheim und Klettwitz Rennen, stand als Zweiter auf dem Norisring ein weiteres Mal auf dem Podest und liegt in der Gesamtwertung derzeit nur zwei Punkte hinter dem Schweden Mattias Ekström. Über die Testfahrten war schon seit einiger Zeit spekuliert worden.

Erste Reaktionen:

Lucas Auer: "Das sind richtig spannende Nachrichten - der wundervollste Moment meines Lebens. Für mich wird ein Kindheitstraum wahr, zum ersten Mal ein F1-Auto fahren zu dürfen. Ich bin besonders stolz darauf, dass ich diese Gelegenheit bei Sahara Force India erhalte - einem der Top-Teams in der Formel 1. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir dies ermöglicht haben, ganz besonders dem Team bei Force India, die mir diese Chance geben. Ich werde versuchen, das Beste aus dem Test herauszuholen und natürlich werde ich jede einzelne Sekunde davon genießen."

Vijay Mallya, Teamchef und Geschäftsführer Sahara Force India: "Wir sind hocherfreut, beim Test in Budapest zwei talentierte Youngster einsetzen zu können. Wir kennen Nikita bereits gut und ihm Einsatzzeit im VJM10 zu geben, ist die nächste Stufe in seinem Entwicklungsprogramm bei uns. Auch freue ich mich, Lucas im Team willkommen zu heißen. Ich werde seine Fortschritte genau verfolgen. Es ist immer ein besonderer Moment, wenn ein Fahrer zum ersten Mal ein F1-Auto fahren darf. Es freut mich sehr, dass Lucas sein Debüt in einem unserer Autos geben wird