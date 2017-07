Motorsport: Auer fiel in DTM-Wertung zurück

Der Deutsche Engel setzte sich vor dem Schweden Mattias Ekström durch, der wieder die Gesamtführung übernahm. Lucas Auer belegte den neunten Platz und fiel auf den dritten Gesamtrang hinter Ekström und den Deutschen Rene Rast zurück, der in einem turbulenten Rennen Vierter wurde.

"Das war heute Hardcore, aber es hat Spaß gemacht", sagte der zweifache DTM-Champion Ekström im kurzen ARD-Interview. Nach 18 von zehn Rennen gibt es eine Audi-Doppelführung, Ekström liegt gerade einmal einen Punkt vor dem DTM-Neuling Rast. Auer, der mit einem Überholmanöver gegen zwei Konkurrenten sein Talent bewies, hat als Dritter 16 Zähler Rückstand.

Ergebnisse vom Sonntag in Moskau - 2. Rennen (36 Runden a 3,931 km/141,516 km):

1. Maro Engel (GER) Mercedes-AMG C 63 56:41,087 Min. - 2. Matthias Ekström (SWE) Audi RS5 +0,376 Sek - 3. Bruno Spengler (CAN) BMW M4 3,981 - 4. Rene Rast (GER) Audi RS5 4,702 - 5. Jamie Green (GBR) Audi RS5 5,410. Weiter: 9. Lucas Auer (AUT) Mercedes-AMG C 63 8,564

Fahrer-Wertung, Stand nach 10 von 18 Wettbewerben:

1. Ekström 113 Punkte - 2. Rast 112 - 3. Auer 97 - 4. Green 87 - 5. Mike Rockenfeller (GER) Audi 79

