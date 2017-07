Lappi gewinnt die Finnland-Rallye

Der Finne Esapekka Lappi hat am Sonntag den Rallye-WM-Lauf in seiner Heimat gewonnen und damit den größten Erfolg der Karriere gefeiert. Der 26-Jährige setzte sich in Jyväskylä mit einem Toyota 36 Sekunden vor dem Briten Elfyn Evans (Ford) und 36,3 vor seinen Landsmann und Markenkollegen Juho Hänninen durch. Vierter wurde mit Teemu Suninen (Ford) ebenfalls ein Pilot aus dem Gastgeberland.

Weltmeister Sebastien Ogier schied beim neunten Lauf der Saison bereits am Freitag aus, als er seinen Ford nach einem Unfall gegen einen Baum mit gebrochener rechten Hinterradaufhängung abstellen musste. Copilot Julien Ingrassia erlitt dabei eine Gehirnerschütterung, sodass das Duo den Lauf am Samstag nicht fortsetzen konnte. In der WM ist Ogier nun punktgleich Zweiter hinter dem Belgier Thierry Neuville, der auf dem sechsten Rang landete. Für Lappi und seinen Copiloten Janne Ferm war es erst die vierte Rallye für Toyota.

Endstand WM-Rallye Finnland im Raum Jyväskylä nach 314,2 Sonderprüfungs-Kilometer (gesamt 1.426 km): 1. Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN) Toyota Yaris 2:29:26,9 Stunden - 2. Elfyn Evans/Daniel Barritt (GBR) Ford Fiesta +36,0 Sek. - 3. Juho Hänninen/Kaj Lindström (FIN) Toyota Yaris +36,3 - 4. Teemu Suninen/Mikko Markkula (FIN) Ford Fiesta WRC 1:01,5 Min. - 5. Craig Breen/Scott Martin (IRL/GBR) Citroen C3 - 6. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai I20 C. 1:33 - 7. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST) Ford Fiesta. Weiter: 27. Julius Tannert/Jürgen Heigl (GER/AUT) Ford Fiesta 31:32,5

Stand in der WM: 1. Neuville 160 Punkte - 2.Sebastien Ogier (FRA) 160 - 3. Tänak 119