Formel 1: Vandoorne mit Bestzeit, Auer musste warten

Auch die Formel 1 macht Urlaub, manche etwas später. Denn einige hochkarätige Test-Asse nehmen diese Woche bei glühender Puszta-Hitze noch an den Testfahrten in Ungarn teil, wo der Österreicher Lucas Auer am Dienstagnachmittag mit Verspätung in sein Formel-1-Debüt startete. Für die erste Bestzeit sorgte Stoffel Vandoorne (McLaren) vor Charles Leclerc im Ferrari.

Der Belgier setzte damit eine Aufwärtstendenz fort. McLaren hatte zwei Tage davor beim Grand Prix von Ungarn beide Autos in die WM-Punkte gebracht und Fernando Alonso als Sechster eines der besten Ergebnisse seiner McLaren-Honda-Ära abgeliefert.

Dass der spanische Doppelweltmeister danach in bester Stimmung noch in der Boxengasse in einem Liegestuhl Platz nahm und Urlaubsfeeling verströmte, täuscht nicht darüber hinweg, dass bei McLaren die Motoren-Diskussionen anhalten. Zwar bekommt Honda die Sache offenbar zunehmend in den Griff, dennoch ist offen, mit welchen Antrieben das einstige Seriensieger-Team 2018 an den Start gehen soll.

Zuletzt wurde die Möglichkeit kolportiert, dass McLaren künftig mit Renault-Motoren fährt und Honda stattdessen zu Toro Rosso wechselt. Die Zeit für die Entscheidung ist knapp. innerhalb der nächsten vier bis fünf Wochen müsse Klarheit herrschen, hatten die McLaren-Verantwortlichen während des GP-Wochenendes in Ungarn klar gemacht. Alonsos Vertrag läuft mit Jahresende aus, der Spanier wird sich die Entwicklung wohl sehr genau ansehen.

Vandoorne möchte sich eher einmischen. Auch wenn die Zeit drängt und die Formel-1-Fabriken nach den Tests zwei Wochen geschlossen haben. Die Frage, welchen Antrieb er am liebsten im Heck des McLaren sehen würde, beantwortet der 25-Jährige gegenüber der APA vieldeutig und mit Humor: "Den Besten", sagte er am Dienstag am Hungaroring.

Auch Vandoorne bestätigte, dass McLaren-Honda nach schwierigem Saisonstart gerade enorme Fortschritte macht. "Jetzt müssen wir nur noch solche Gelegenheiten wie zuletzt hier in Ungarn auch nützen", betonte der Belgier.

Das nächste Rennen ist nach vierwöchiger Sommerpause sein Heimauftritt am 27. August in Spa-Francorchamps. Dort und danach auf dem ebenfalls ultraschnellen Kurs in Monza werden die McLaren aber nicht so stark sein. Deshalb ist auch der Urlaub für Vandoorne eine halbe Sache. "Sicher, wir haben nun alle frei. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich nach zwei Tagen am liebsten schon wieder im Auto sitzen würde."

Während sich der Belgier sicher sein kann, Ende des Monats wieder Formel-1- zu fahren, bekommt Auer gerade die Chance seines Lebens. Nachdem sich der 22-jährige DTM-Pilot am GP-Wochenende nochmals konzentriert vorbereitet hatte, ließen die ersten Runden in einem Force India am Dienstag auf dem Hungaroring aber etwas auf sich warten.

Um 14.19 Uhr MESZ verließ Auer im pinkfarbenen VJM10 die Boxengasse, der Tiroler konnte bei 34 Grad Lufttemperatur zunächst aber nur eine langsame Testrunde drehen. Erst eine Stunde nach Beginn der bis 18.00 Uhr dauernden Nachmittags-Session gingen sich die ersten schnellen Runden aus.

Der Russe Nikita Masepin, mit dem sich Auer das Cockpit an den zwei Testtagen teilt, war am Vormittag auf 52 Runden und 1:19,910 Min. gekommen. Stand Vandoornes Vormittags-Zeit bei 1:18,370, lautete Auers allererste Formel-1-"Zwischenbestzeit" 1:22,433.