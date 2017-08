Formel 1: Räikkönen fährt erste Trainingsbestzeit in Spa

Kimi Räikkönen hat am Freitagvormittag die erste Trainingsbestzeit für den Formel-1-Grand-Prix von Belgien in Spa-Francorchamps erzielt. Der Ferrari-Pilot lag mit 1:45,502 Minuten knapp vor Vizeweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes (+0,053 Sek.) sowie seinem Teamkollegen Sebastian Vettel (0,145). Dahinter folgte mit bereits 0,8 Sekunden Rückstand Red-Bull-Jungstar Max Verstappen auf Platz vier.

Valtteri Bottas (Mercedes/0,922), der in der WM mit 169 Punkten hinter Vettel (202) und Hamilton (188) vor dem zwölften Saisonlauf Dritter ist, landete unmittelbar hinter Daniel Ricciardo (Red Bull/0,850) vorerst nur auf Rang sechs. Der Finne leistete sich aber auch einen Ausrutscher ins Kiesbett. Die beiden Mercedes-Piloten fuhren im Gegensatz zum Ferrari- und Red-Bull-Duo ihre schnellsten Runde auf einer härteren und damit langsameren Reifenmischung.

Williams-Pilot Felipe Massa sorgte für eine spektakulären Beginn der ersten Trainingssession, als er gleich auf seiner ersten schnellen Runde auf dem 7,004 km langen Ardennenkurs seitlich in die Streckenbegrenzung krachte. Der 36-jährige Brasilianer, der zuletzt vor der Sommerpause aufgrund einer Viruserkrankung nicht am Ungarn-Grand-Prix teilgenommen hatte, überstand den Crash unverletzt. Sein Auto war aber derart demoliert, dass er am Vormittag keine Runde mehr drehen konnte.

(APA)