Formel 1: Die Sehnsucht der Scuderia

Monza. Im Königlichen Park von Monza will WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel die Herzen der Formel-1-Tifosi höher schlagen lassen. Sieben Jahre nach dem bisher letzten Heimsieg eines Ferrari-Fahrers möchte der Deutsche beim Europa-Finale am Sonntag (14 Uhr, live ORF eins, RTL, Sky) für die Scuderia erstmals auf dem Highspeed-Kurs ganz oben aufs Podest rasen.

„Es werden Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Es heißt Attacke, dann sehen wir weiter“, versicherte Vettel, der in der WM nur noch sieben Punkte vor Lewis Hamilton liegt. Der Mercedes-Pilot siegte am Sonntag in Spa-Francorchamps, musste dafür aber alles geben, weil sich Vettel nicht abschütteln ließ. Ferrari bewies damit endgültig, dass man auch auf schnellen Mercedes-Paradestrecken konkurrenzfähig ist.

„Die Crux ist nach wie vor das Qualifying, um wirklich den Umbruch herbeizuführen. Das wissen wir, aber man sieht ja, da sind wir drauf und dran und kommen immer näher“, erklärte Vettel. Den Mercedes-Vorteil in der Qualifikation erkennt auch Hamilton. Schon sieben Mal startete der Brite heuer von der besten Position ins Rennen, mit 68 Pole Position hat er seit dem Belgien-Grand-Prix auch den Rekord von Michael Schumacher eingestellt. Vettel lag in dieser Saison nur zweimal im Qualifying vorne. „Wir haben den Wagen noch nicht da, wo wir ihn brauchen“, räumte Hamilton ein. „Offensichtlich liegt er toll in der Qualifikation, aber im Rennen kämpft er sich noch ab.“

Vettel kommen die Mercedes-Abstimmungsprobleme entgegen. In seinem dritten Jahr bei der Scuderia will er endlich die WM holen. In Monza gewann der 30-Jährige bisher dreimal. 2008 raste er für Toro Rosso zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt, im Red Bull jubelte er 2011 und 2013. Der bisher letzte Ferrari-Pilot, der im Autodromo Nazionale di Monza Jubelstürme auslöste, war Fernando Alonso 2010. Vettel will die Sehnsucht der Ferraristi nun stillen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2017)