DTM-Serie: Auer siegt auf Nürburgring

Der Tiroler Lucas Auer hat am Samstag seinen dritten Saisonsieg im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) gefeiert. Der Mercedes-Pilot siegte im ersten von zwei Nürburgring-Rennen an diesem Wochenende von der Pole Position weg und verbesserte sich in der Gesamtwertung nach 13 von 18 Saisonläufen vom sechsten auf den zweiten Platz. Auf Spitzenreiter Mattias Ekström (SWE/Audi) fehlt nur ein Punkt.

(APA)