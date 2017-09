DTM: Rückschlag für Auer

Lucas Auer gibt im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) weiterhin Vollgas, jedoch mit unterschiedlichen Ergebnisse. Gewann Gerhard Bergers Neffe noch am Samstag auf dem Nürburgring sein drittes Rennen, so musste sich der Mercedes-Pilot am Sonntag mit Platz 13 begnügen. Der Tiroler, 23, verlor dadurch wieder den Anschluss an die DTM-Führung, Matthias Ekström führt mit 136 Punkten, Auer ist weiterhin Zweiter (127). Es sind 14 von 18 Rennen bestritten, Auer hatte zuvor in Hockenheim und auf dem Lausitzring gewonnen. Er sagt: „Vor dem Wochenende hat jeder gesagt, du musst abliefern. Es ist alles offen.“

