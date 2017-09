Formel 1: Bottas fährt auch 2018 für Mercedes

Der Formel-1-Rennstall Mercedes hat am Mittwoch bestätigt, dass der Finne Valtteri Bottas auch in der kommenden Saison im "Silberpfeil" unterwegs sein wird. Das teilte das Weltmeister-Team im Vorfeld des Grand Prix von Singapur mit. Bottas war im vergangenen Jänner nach dem Rücktritt von Champion Nico Rosberg zum Rennstall gekommen.

"Dank der Balance seiner Performance und seiner ansteigenden Leistungskurve mussten wir nicht lange überlegen, mit ihm auch 2018 zusammenzuarbeiten", meinte Teamchef Toto Wolff in einer Aussendung. Auch für die Rolle an der Seite von Lewis Hamilton sieht man Bottas geeignet. "Die Chemie und Dynamik zwischen Valtteri und Lewis stimmt. Das ist genau das, was wir brauchen, um gegen unsere Konkurrenten zu bestehen", so der Wiener.

(APA/Reuters/dpa)