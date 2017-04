Erdogan erwägt Olympia-Bewerbung der Türkei

Die Türkei erwägt nach Angaben von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eine Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026. Diese könnten in den osttürkischen Provinzen Erzurum, Erzincan und Kars ausgetragen werden, sagte Erdogan am Mittwoch bei einer Rede in Erzurum. Zuletzt hatte sich Istanbul als Austragungsort für die Sommerspiele 2020 beworben, unterlag jedoch Tokio.

Tags zuvor hatte die Schweiz ihren Willen bekundet, sich mit Sion für Winterspiele 2026 zu bewerben. Das Sportparlament des Schweizer Olympischen Komitees bestätigte die Kandidatur offiziell. Die Entscheidung über die endgültige Vergabe trifft das Internationale Olympische Komitee 2019. An einer Bewerbung arbeitet derzeit auch Innsbruck, gemeinsam mit dem Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

(APA/dpa)