Olympia, eine Konsensentscheidung

Auf einem Medientermin in Innsbruck läutete die Führung des Österreichischen Olympischen Komitees am Freitag die heiße Phase vor der Volksbefragung in Tirol ein. Bis die Bürger am 15. Oktober über die Olympiabewerbung 2026 entscheiden, wird auf weiteren 30 Veranstaltungen die Werbetrommel gerührt. ÖOC-Präsident Karl Stoss und Generalsekretär Peter Mennel wollen kürzlich am Rande der IOC-Vollversammlung in Lima ein hundertprozentig positives internationales Echo vernommen haben. Verwunderlich ist das nicht, denn das Internationale Olympische Komitee (IOC), zu dessen Mitgliedern Stoss gehört, kämpft weiter um das Überleben seines Produktes, den Winterspielen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.09.2017)