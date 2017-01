Australian Open: Thiems erster Gegner ist ein Deutscher

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der Australian Open in Melbourne auf Jan-Lennard Struff (GER). Im direkten Duell der beiden steht es 1:1, das bisher letzte Aufeinandertreffen im Vorjahr in Monaco gewann der Österreicher in drei Sätzen. Im Falle eines weiteren Sieges würde der Weltranglisten-Achte gegen den Sieger aus Jordan Thompson (AUS) gegen Joao Sousa (POR) spielen. Gerald Melzer muss gegen Alex de Minaur (AUS) antreten. In der zweiten Runde hätte er Quentin Halys (FRA) oder Sam Querrey (USA/31) zum Gegner.

Auch Jürgen Melzer hat noch Chancen auf den Hauptbewerb. Der 35-Jährige steht nach einem 6:3, 6:2-Sieg über den Japaner Taro Daniel in der dritten und letzten Qualifikationsrunde. Dort warten entweder der US-Amerikaner Rajeev Ram oder Marcelo Arevalo aus El Salvador.

(APA/red.)