Thiem eröffnet in Indian Wells gegen Franzosen Chardy

Der als Nummer acht gesetzte Dominic Thiem bekommt es beim Masters-1000-Turnier von Indian Wells zum Auftakt mit Jeremy Chardy zu tun. Der Franzose besiegte am Donnerstag (Ortszeit) in der ersten Runde den moldawischen Qualifikanten Radu Albot mit 7:6(2),6:2. Der Lichtenwörther Thiem gewann zuletzt das Turnier in Rio de Janeiro und erreichte in Acapulco das Viertelfinale.

Thiem-Trainer Günter Bresnik bezeichnete Chardy als "unangenehmen Gegner", sei dieser doch bereits einmal erste 25 der Welt gewesen. Aktuell rangiert der 30-Jährige allerdings auf Platz 80, der 23-jährige Thiem ist Neunter. Die beiden haben auf der Tour noch nicht gegeneinander gespielt.

Thiem war am Freitag beim Hartplatzturnier in Indian Wells im Doppel im Einsatz. Zusammen mit dem Deutschen Philipp Kohlschreiber traf er auf dessen Landsmänner Alexander und Mischa Zverev. Alexander Peya musste mit dem Polen Marcin Matkowski gegen Steve Johnson/Vasek Pospisil (USA/CAN) auf den Platz.

