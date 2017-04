Thiem gewinnt Auftaktpartie in Monte Carlo

ominic Thiem ist die Rückkehr auf seinen Lieblingsbelag Sand am Mittwoch ganz nach Wunsch gelungen. Der 23-jährige Sieger von Rio (Ende Februar) ließ in seinem ersten Match beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo dem Niederländer Robin Haase keine Chance und zog mit 6:3,6:2 ins Achtelfinale ein. Dort wartet der Belgier David Goffin (10) auf den als Nummer sechs gesetzten Niederösterreicher.

Der österreichische Tennis-Star präsentierte sich nach 25-tägiger Turnierpause sehr souverän. Haase, der seine zwei ATP-Titel in Kitzbühel erobert hatte (2011, 2012), geriet gegen den in der Weltrangliste um 37 Plätze besser klassierten Thiem (9.) von Beginn an in Bedrängnis. Nach dem ersten Aufschlagverlust zum 0:2 gelang dem 30-jährigen Niederländer noch der Konter. Doch nach einem weiteren Break zum 4:2 holte sich der Favorit den Satzgewinn.

Mit Breaks zum 2:1 und 4:1 sorgte Thiem im zweiten Set für klare Verhältnisse und holte sich nach nur 61 Minuten den Sieg. In den direkten Duellen glich der achtfache Turniersieger auf 2:2 aus. Auch gegen Goffin hat Thiem vor dem Duell am Donnerstag mit 3:5 eine negative Bilanz. Gegen den Weltranglisten-13. hat Thiem heuer bei den Australian Open auf Hartplatz verloren und davor 2016 auf dem Weg ins Halbfinale der French Open im Viertelfinale ebenfalls in vier Sätzen gewonnen.

Im Vorjahr war Thiem im Fürstentum an der Cote d'Azur im Achtelfinale am späteren Turniersieger Rafael Nadal (ESP) gescheitert.

(APA)