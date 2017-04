Thiem ist in Monte Carlo ausgeschieden

Österreichs Nummer eins Dominic Thiem ist beim ATP-1000-Turnier von Monte Carlo wie im Vorjahr im Achtelfinale ausgeschieden. Der 23-Jährige Bresnik-Schützling unterlag dem Belgier David Goffin nach 2:14-stündigem Kampf mit 6:7 (4), 6:4, 3:6.

Thiem wurde bei der sechsten Niederlage im neunten Duell mit seinem Freund und Angstgegner die hohe Anzahl an unerzwungenen Fehlern (47) zum Verhängnis. Diesen standen „nur“ 29 direkte Gewinnschläge gegenüber. 22 der letzten 25 Punkte des Spiels gingen an Goffin. Nächste Woche tritt Thiem beim ATP-500-Event in Barcelona an.

Ebenfalls im Achtelfinale scheiterten der Weltranglistenerste Andy Murray (6:2, 2:6, 5:7 gegen Albert Ramos) sowie Stan Wawrinka (4:6, 4:6 gegen Pablo Cuevas).

(cg)