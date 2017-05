Dominic Thiem: Mit kraftvollen Schlägen gen Paris

Wien. Zwei Tage nach dem verlorenen Finale von Barcelona gegen Rafael Nadal hat sich Dominic Thiem Dienstagmittag in Wien bei einem seiner seltenen Heimataufenthalte der Presse präsentiert. Eingeladen hatte die Unicredit Bank Austria, welche Österreichs besten Tennisspieler stolz als neuen Werbeträger vorstellte. Jung und erfolgreich sowie Teil einer neuen Generation sei Thiem – und damit prädestiniert für diesen Job, der sein Bankkonto weiter auffüllen wird. Allein in dieser Saison hat der Niederösterreicher über eine Million Dollar brutto an Preisgeld eingespielt, insgesamt sind es bereits 6,2 Millionen Dollar.

Der Aufritt in Barcelona, speziell der Sieg über den Weltranglistenersten Andy Murray, hat Thiem einen zusätzlichen Motivationsschub für die kommenden Wochen verliehen. Vor den French Open in Paris (ab 28. Mai) tritt der 23-Jährige noch bei den ATP-1000-Events in Madrid (ab 7. Mai) und Rom (ab 14. Mai) an. Dieser Tage wird unter der Obhut von Coach Günter Bresnik in der Südstadt weiter an der Perfektion der Schläge gefeilt, unter anderem steht Jürgen Melzer als Trainingspartner zur Verfügung. Bresnik hatte nach der Rückkehr Thiems aus Spanien jedenfalls keine Müdigkeit festgestellt, im Gegenteil. „Wenn er gut spielt, ist er im Training immer besonders motiviert.“ Die Einheiten seien dann besonders intensiv. „Wir reden hier nicht von Schwangerschaftsgymnastik.“

Kleinigkeiten

Spiele wie gegen Murray und Nadal, noch dazu an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, seien für Thiem immer noch etwas besonderes, daran gewöhne man sich nicht so schnell. Ein besseres Training als den Vergleich mit der absoluten Weltspitze gibt es nicht, das ist unbestritten. „Solche Gegner stecken nie auf, fighten mit der gleichen Intensität vom ersten bis zum letzten Punkt“, erzählt Thiem.

Um die Elite konstant fordern, sie sogar schlagen zu können, bedarf es einer noch größeren Konstanz im Spiel des Rechtshänders. „Auf diesem Level zählen nur noch Kleinigkeiten“, weiß Thiem, der seit nunmehr fast elf Monaten ununterbrochen in den Top 10 der Weltrangliste steht – für Bresnik angesichts der Konkurrenz „eine Wahnsinnsleistung.“ Vermeintlich kleine Verbesserungen in seinen Schlägen könnten große Auswirkungen haben. Ein Beispiel: „Wenn ich gegen Nadal besser returniere, dann kann er mit seiner Vorhand nicht sofort Druck auf mich ausüben.“

Freilich hat Thiem in den vergangenen zwölf Monaten einen Entwicklungsprozess durchschritten. „Als ich im Vorjahr in die Top 10 vorgestoßen bin, war das eine völlig neue Situation. Jetzt ist es ein natürlicher Prozess“, meint der Lichtenwörther, der in der „Power der Schläge“ seine wohl größte Stärke sieht.

Diese unterscheide ihn auch von vielen seiner Konkurrenten. „Ich weiß, dass ich jeden Gegner auf der Welt in Bedrängnis bringen kann. Ich mache noch ein paar Fehler zu viel, aber es ist sehr gut zu wissen, dass ich selbst einem Nadal auf Sand wehtun kann.“

Seine aggressive Spielweise möchte er weiter forcieren, künftig noch häufiger den Weg ans Netz suchen, um Punkte schneller zum Abschluss zu bringen. Ausreißer nach unten – Thiem scheiterte 2017 bei fünf seiner elf Turniere spätestens im zweiten Match – gelte es zu reduzieren, um die nächsten Schritte setzen zu können. „Ich denke, dass ich das in nächster Zeit abstellen kann.“

Sehnsucht Roland Garros

Um auch nach den French Open dem elitären Kreis der Top 10 anzugehören, bedarf es in den kommenden Wochen starker Leistungen. Thiem hatte im Vorjahr bei den Turnieren in Rom (Viertelfinale), Nizza (Turniersieg) und Paris (Halbfinale) 1150 Punkte gesammelt, was wiederum knapp ein Drittel seiner Gesamtpunkte ausmacht.

Den ultimativen Höhepunkt der Sandplatzsaison bildet natürlich Roland Garros, in Paris darf er ohne Übertreibung zu den Mitfavoriten gezählt werden. Thiem selbst hält sich diesbezüglich bedeckt. „Nadal ist sicherlich über alle anderen zu stellen, vieles hängt von der Auslosung ab. Noch möchte ich kein Ziel definieren.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2017)