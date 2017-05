Kvitova vier Monate nach Messer-Attacke: "Bin zurück auf dem Tennis-Court"

Die zweifache Wimbledon-Siegerin (2011, 2014) Petra Kvitova hat gut vier Monate nach ihrer bei einer Messerattacke erlittenen Handverletzung das Training wieder aufgenommen. Die ehemalige Weltranglisten-Zweite aus Tschechien postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich auf einem Sandplatz in Monaco unter anderem mit den Worten: "Ich bin zurück auf dem Tennis-Court."

Hello guys 🖐️ I hope this picture makes you as happy as it makes me! I am in Monaco and guess… https://t.co/QJg47tvqGo