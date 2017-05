"Schocktherapie": Djokovic trennt sich von Gritsch

Novak Djokovic trennt sich von seinem langjährigen Trainer Marian Vajda. Ebenfalls nicht mehr zu seinem Betreuerteam zählen sein Tiroler Fitnesstrainer Gebhard Gritsch und Physiotherapeut Miljan Amanovic. Djokovic hofft, dass diese "Schocktherapie" wieder zu besseren Resultaten führt. "Ich möchte wieder stark und beständig zurückkommen, ich nehme mir jetzt Zeit, die richtige Person dafür zu finden."

Der Serbe hat seit seinem Erfolg bei den French Open vor einem Jahr, wo er seinen Karriere-Grand-Slam vervollständigte, mit Formschwankungen zu kämpfen. Im Race liegt er derzeit nur auf Rang 20. "Ich bin Marian, Gebhard und Miljan für immer dankbar für ein Jahrzehnt der Freundschaft, der Professionalität. Ohne ihre Unterstützung hätten wir das alles niemals erreichen können", schreibt Djokovic auf seiner Homepage.

"Es war ein Privileg, acht Jahre lang mit Novak zu arbeiten", sagt Gritsch in dem Statement. "Ich habe keine Zweifel, dass er wieder an der Spitze stehen wird. Es war für uns alle an der Zeit, uns professionell weiterzuentwickeln, aber privat bleiben wir Freunde und Familie."

