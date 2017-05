Kerber löst Williams wieder als Nummer eins ab

Angelique Kerber hat beim Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht und wird damit ab der kommenden Woche auch wieder die Nummer eins der Welt. Das bestätigte die Spielerorganisation WTA nach dem 6:2,1:6,7:5-Sieg der Deutschen gegen die Tschechin Katerina Siniakova am Montag in der spanischen Hauptstadt.

Kerber wird die wegen ihrer Schwangerschaft pausierende Amerikanerin Serena Williams verdrängen und profitierte zudem vom Zweitrunden-Aus der Weltranglisten-Dritten Karolina Pliskova. Die Tschechin unterlag der Lettin Anastasia Sewastowa 3:6,3:6.

Kerber vermied bei dem Sandplatz-Event gut zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open gegen Siniakova allerdings nur mit viel Mühe einen erneuten sportlichen Rückschlag. Nach einem souverän gewonnenen ersten Satz verlor die Kielerin völlig den Faden und lag auch im Entscheidungssatz bereits ein Break hinten. Doch dann zeigte Kerber ihre bekannten Kämpferqualitäten und drehte die Partie doch noch zu ihren Gunsten. Nach fast genau zwei Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball. Im Achtelfinale könnte es nun zu einem Duell mit Maria Scharapowa kommen. Die Russin spielte am Abend noch gegen Eugenie Bouchard aus Kanada.

