Thiem steht im Masters-1000-Finale in Madrid

Dominic Thiem steht zum ersten Mal überhaupt im Finale eines ATP-Masters-1000-Turniers. Der Tennis-Weltranglisten-Neunte setzte sich im Semifinale von Madrid am Samstag gegen Pablo Cuevas aus Uruguay nach starker Leistung mit 6:4,6:4 durch. Am Sonntag kommt es nun neuerlich zum Duell mit dem spanischen Topstar Rafael Nadal, dem er erst am 30. April im Barcelona-Endspiel unterlegen war.

(APA)