Dominic Thiem: Erbschaftsansprüche eines harten Arbeiters

Mit seiner ersten Finalteilnahme bei einem Turnier der ATP-1000-Serie in Madrid und der imposanten Vorstellung bei der knappen Niederlage gegen Routinier Rafael Nadal (6:7, 4:6) hat Dominic Thiem in der vergangenen Woche abermals sein enormes Potenzial unter Beweis gestellt. Die am Montag erschienene Weltrangliste wies den Niederösterreicher auf Rang sieben aus, damit hat der Schützling von Günter Bresnik seine bis dato beste Platzierung egalisiert. Bereits im Juni 2016, nach dem Halbfinaleinzug bei den French Open in Paris, war Thiem bis auf siebenten Platz vorgestoßen.

("Die Presse", Printausgabe 16.5.2017)