Andy Murray verliert Auftaktspiel in Rom

Der Brite Andy Murray hat am Dienstagabend sein erstes Match beim Masters-1000-Tennisturnier in Rom verloren. Der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger musste sich in der zweiten Runde dem Italiener Fabio Fognini (ATP-29.) 2:6,4:6 geschlagen geben.

Murray war zuletzt beim Sandplatzturnier in Madrid bereits im Achtelfinale ausgeschieden, nachdem er zuvor im Halbfinale von Barcelona Dominic Thiem unterlegen war.

Thiem spielt am Mittwoch gegen Cuevas

Dominic Thiems Rom-Auftaktspiel (2. Runde) gegen Pablo Cuevas aus Uruguay findet am Mittwoch als viertes Spiel nach 11 Uhr statt. Im Madrid-Halfinale konnte Thiem das Match mit 6:4,6:4 für sich entscheiden. Im Head-to-Head steht es 1:1.

(APA)