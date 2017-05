Djokovic überlässt Thiem nur ein einziges Game

Der Siegeslauf von Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom ist am Samstagabend bitter zu Ende gegangen. Nach dem tollen Auftritt gegen Rafael Nadal am Vortag war der 23-jährige Niederösterreicher im Halbfinale gegen den Weltranglisten-Zweiten Novak Djokovic völlig chancenlos. Während Thiem nie an seine Leistung anschließen konnte, bot der Serbe beim 6:1, 6:0 eine überragende Performance.

Im Endspiel trifft der "Djoker" am Sonntag (nicht vor 16.00 Uhr/live Sky) auf den nächsten Herausforderer der jungen Generation, den erst 20-jährigen Deutschen Alexander Zverev. Djokovic ist in dieser Form freilich haushoher Favorit auf seinen fünften Rom-Titel bzw. den 31. auf Masters-1000-Niveau. Der Serbe bleibt damit auch nach dem fünften Duell mit dem Österreicher der einzige der Top Five, den Thiem noch nicht geschlagen hat.

(APA)