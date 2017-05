Dominic Thiem nimmt die zweite Hürde

Dominic Thiem steht in der dritten Runde der French Open. Der Weltranglistensiebente besiegte den Italiener Simone Bolelli (ATP-470.) 7:5, 6:1, 6:3. Der Niederösterreicher hatte nur im ersten Satz zu kämpfen und musste einen 0:3-Rückstand wettmachen. Danach wurde Thiem seinem Favoritenstatus gerecht.

In Runde eins hatte der 23-Jährige den Australier Bernard Tomic ebenfalls in drei Sätzen verabschiedet, am Freitag trifft er auf den Sieger der Partie Borna Coric gegen Steve Johnson.

(red.)