Dominic Thiem: Der Blick in die Glaskugel

Paris/Wien. Unzählige Interviews, Selfies mit Fans und anerkennende Worte aus dem gesamten Tennis-Zirkus. Auch für Günter Bresnik, den zielstrebigen Coach von Dominic Thiem, sind die Tage in Paris von großer Aufmerksamkeit an seiner Person geprägt. Der 56-jährige Niederösterreicher beobachtet sein „Meisterstück“, wie er Thiem einmal bezeichnet hat, mit großer Freude. Vor knapp einem Jahr, am 2. Juni 2016, hatte Bresnik mit Thiem das erste große Ziel erreicht: Der Sieg über David Goffin bescherte Thiem nicht nur sein erstes Grand-Slam-Semifinale, sondern auch den erstmaligen Einzug in die Top Ten.

„Wir hatten die Pflicht erledigt. Alles, was in Dominics Karriere noch folgen würde: Kür. Selbst wenn er kein einziges Match mehr im Leben gewinnen würde: Das gemeinsame Projekt von Dominic, seiner Familie und mir war ab diesem Moment ein Erfolg“, schrieb Bresnik in seinem Buch „Die Dominic-Thiem-Methode“ und bezeichnete diesen Tag als „größten Tag meiner beruflichen Laufbahn.“ Doch die Reise war freilich nicht zu Ende, im Gegenteil. Thiem hat sich seither konstant in den Top Ten gehalten, hat sogar das Masters der besten acht Spieler zu Saisonende erreicht und ist auch im Jahr 2017 auf dem besten Weg dorthin.

Wertvolle Kritik

Umso mehr erstaunt so manchen Beobachter vielleicht, wie unverblümt Bresnik seinen Schützling nach wie vor nach durchschnittlichen Leistungen kritisiert. Doch wer hinter die Kulissen blickt, versteht den Ansatz: Wer noch weiter nach oben will, der muss sich nahe an die Perfektion heranarbeiten. „Was wäre ich für ein Trainer, der sich nicht sagen traut, was er schlecht macht? Da würde ich die Achtung vor mir selbst verlieren“, erklärte Bresnik in Paris. Und schließlich lese er dem Weltranglistensiebenten ja nicht die Leviten, sondern spreche vernünftig und analytisch darüber. Thiem neigt für Bresnik noch dazu, zu sehr nach dem Spielstand zu spielen. Doch nach den ersten beiden Runden hat der 23-jährige Niederösterreicher den Schalter umgelegt. „Dominic hat das von einer Sekunde auf die andere umgesetzt“, sagte Bresnik erfreut.

Der Vater von vier Töchtern weiß um die weiteren Möglichkeiten seines „Lebenswerks“. „Ich hoffe, dass die Reise noch nicht aus ist“, meinte er noch vor dem Viertelfinale Thiems gegen Novak Djokovic. „Ich weiß, wie gut Dominic ist. Und für mich ist es hoffentlich nie vorbei, solange Dominic Tennis spielt“, versprach Bresnik neuerlich, Thiem bis ans Karriere-Ende weiterbegleiten zu wollen. Thiem hatte dies auch selbst vor wenigen Tagen für sich gesagt: Die in Mode gekommene Methode, wie etwa Andy Murray oder Novak Djokovic einen ehemaligen Weltstar ins Team zu holen, interessiert Thiem nicht. „Solange der Günter das machen will, solange er mich aushält, sehe ich da keine andere Option.“ Und wie geht es Bresnik, wenn er in der Spielerbox die Matches verfolgt? „Ich verfolge das komplett nüchtern. Ich sehe alles, was bei ihm noch zu verbessern ist und ich freue mich über das, was gut ist. Das kehre ich auch nie unter den Teppich.“

Die Sternstunde von Rom

Sein ganzes Potenzial hat Thiem wohl an einem Glanztag im Viertelfinale von Rom gezeigt. Auch wenn das vielleicht noch ein Ausreißer nach oben war: „Nadal ist dort von Dominic vom Platz geschossen worden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von den Schlägen (Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Anm.), behaupte ich, ist bei ihm immer höher als von den anderen. Und körperlich steht er da wie ein Büffel.“

